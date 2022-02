Næbhvals dødsårsag stadig uvis: - Der har været noget helt galt

Hovedet skal scannes og skelettet på museum

Det er ikke første gang en nordlig døgling er svømmet ind på dansk farvand og tæt på kysten. Sidste gang var i år 2000, og næbhvalen blev første gang registreret i Danmark i 1600-tallet.

Det er dog ikke helt forgæves, når hvaler dør nær kysten.

- Døde hvaler er en rigtig god mulighed for at blive klogere på dyrene, som er svært at studerede i deres naturlige miljøer, siger Charlotte Bie Thøstesen.

Udover vævsprøver for at fastslå dødsårsagen har forskere også sendt hvalens hoved til scanning på Aarhus Universitet, og hjertet er kommet til Skejby Universitetshospital for at forske nærmede i kredsløbet hos dybhavsdyr.

Til sidst kommer det afrensede skelet til at indgå i samlingen på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Den endelige obduktionsrapport for at fastslå hvalens dødsårsag kan tage flere måneder af færdiggøre.