Nanna nyder at være i mandspræget kloakbranche: - Der er ikke så meget pis

At kloakbranchen mest er præget af mænd er også tilfældet hos Norva i Kolding. Her skal Nanna Larsen helt ind på kontoret for at finde en kvindelig kollega. Men ifølge Nanna har det sine fordele at arbejde blandt mænd.

- Jeg har altid godt kunne lide at være i et mandefag, hvor en spade er en spade, og man ikke behøver at pakke alting ind, når man siger noget til hinanden – der er ikke så meget pis. Hvis man dummer sig, får man det at vide, og hvis jeg er utilfreds med chefen, så får han det at vide. Sådan foretrækker jeg det, siger Nanna Larsen.