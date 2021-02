Natlig lastbilbrand lukker rasteplads

Oprydningsarbejdet efter branden i det udenlandske lastvognstog kræver en noget større indsats på grund af de mange dyr, der var med i lasten.

- Vi har været nødt til at spærre rastepladsen af. Vi skal have håndteret alle de her grise. Vi skal have dem over i andet køretøj, og så er det bedst, at der er arbejdsro og ikke er andre biler og mennesker på pladsen, siger vagtchefen.

De første meldinger lyder på, at langt de fleste af grisene i transporten stadig er levende. Men branden har gjort rednings- og oprydningsarbejdet besværligt.