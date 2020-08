Natligt knivstikkeri førte til større politiaktion

Omkring midnat lørdag løb der meldinger ind hos Sydøstjyllands Politi om slagsmål mellem flere grupperinger i området ved Skovparken i Kolding. Da politiet nåede frem til stedet, var den ene gruppe flygtet fra stedet, og tilbage var blandt andre en 20-årig mand, som var blevet ramt af knivstik i det ene lår.

- Der er tale om to grupperinger fra området, som af en eller anden grund er kommet i konflikt med hinanden. Det har så ført til slagsmål, hvor der er brugt slagvåben og knive, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Den 20-årige, der blev ramt af knivstikket, måtte en tur på skadestuen, men slap med ikke-alvorlige skader. Det samme kan siges om den 20-åriges bil, der blev ramt af flere slag med totenschlæger. Her efterlod det skader på bilens forrude.

- Efter knivstikkeriet tog den ene gruppering flugten, og her rammer de flere parkerede biler i området, fortæller Jørn Bystrup.

Ifølge vagtchefen er der ikke belæg for at kalde konflikterne for banderelaterede.

Konflikoptrapning over flere dage

Nattens konflikt er en af flere episoder i Kolding både fredag og lørdag, hvor forskellige grupperinger er røget i totterne på hinanden.

- Det begyndte allerede fredag i Slotsgade, hvor grupper bestående af somaliere og arabere havde uoverensstemmelser. Lørdag eftermiddag var er også episoder, hvor der opstod slagsmål i Skovpark-området. Her blev der blandt andet benyttet køller. Lørdag nat var der så også en gruppering af albansk oprindelse, der var indblandet. Det er fra den gruppe, den knivstikramte unge mand er fra. Men det er meget svært for os at få overblik over hændelserne, for ingen af grupperne vil fortælle os noget, siger vagtchef Jørn Bystrup.

Sydøstjyllands Politi vil af samme grund meget gerne høre fra eventuelle vidner, der kan fortælle mere om hændelsen ved Skovparken 47 natten til søndag. Politiet kan kontaktes på 114.