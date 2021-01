Naturhungrende valfarter til Houens Odde: - Vi kalder dem corona-turister

De mange natursøgende mennesker, og deres lige så mange medbragte biler, fik spejderne til at tage et skridt, som ellers ligger netop spejdere fjernt. Der blev simpelthen sat forbudsskilte op og en kæde over vejen, så der var spærret af for biltrafik.

- Vi har lavet det sådan, at vi kan have en kæde for ved Stensgården. Her er der en stor parkeringsplads, som vi gerne vil have, at folk benytter, før de går videre ud i området. For vi vil stadig meget gerne give folk muligheden for at få naturoplevelsen, fortæller Karsten Vilken Mulvad, der en af juledagene talte sig frem til over 100 parkerede biler på p-pladsen.

Langt størstedelen af de mange besøgende naturgæster accepterer da også, at de må lade bilen stå og i stedet bruge vandreben og rugbrødsmotor for at komme helt ud på odden.