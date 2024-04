Nedrivnings- og omdannelsesplan i boligområde går i gang

Betegnelsen betyder, at området med 554 almene boliger skal omdannes eller rives ned. I torsdags stemte beboerne for en ny helhedsplan, der betyder, at arbejdet nu kan begynde.

- Ventetiden er overstået, og nu kan vi komme i gang med planen. Den ser spændende ud i forhold til, at man får forandret et helt område, der kommer til gavn for Skovparken og andre områder, siger Karl-Jørn Petersen, der er formand for AAB Kolding.



Det var ikke med beboernes gode vilje, at to tredjedele i sidste uge stemte for planen, der skal skabe et nyt boligområde i 2030.

Mange af beboerne tvinges nemlig til at flytte. Beboernes formand håber dog på, at de kan få indflydelse på, hvordan deres hjemlige rammer omdannes.