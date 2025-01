Nej til boliger med havudsigt: Heino jubler over rekordstor travlhed på havnen

- Nummeret De har kaldt eksisterer ikke.

Sådan lyder en stemme i telefonen, når Bent Laursen forsøger at ringe til sin egen fastnettelefon, og sådan har det lydt siden midten af november.

Og nu er det ikke fordi, Bent har brug for at ringe til sig selv. Men han har et stort behov for, at hans demente kone kan ringe og få fat på ham på et nummer, der har været hans siden 1974. Men det kan hun ikke i øjeblikket.

- Jeg har det pisse ad helvede til for at sige det på godt dansk. Jeg synes, jeg har rigeligt at kæmpe med i forvejen, fortæller en tydeligt berørt Bent Laursen.