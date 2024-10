Nu bliver det snart forbudt

Af Jesper Sørensen Udgivet 22. okt

Ny lov forbyder at hejse fremmede flag. Martin Hedegård satte rav i Højesteret og Folketinget, da han viste sin kærlighed til USA og amerikanerbiler.

I 2017 hejste Martin Hedegård USA's flag i sin flagstang i Sdr. Bjert. Det stødte en forbikørende kvinde, som meldte ham til politiet, der konfiskerede flaget og gav ham en bøde. Men i juni 2023 gav Højesteret ham og hans advokat ret i, at der ikke var hjemmel til at forbyde flagningen. Siden har der været frit spil, men tirsdag har Folketinget 1. behandling af et lovforslag, der i store træk forbyder fremmede flag i danske flagstænger.

Det skal staten ikke blande sig i. Martin Hedegård, Andst

- Jeg elsker USA's kultur og amerikanerbiler, og jeg bør have ret til at hejse det amerikanske flag, hvis det passer mig. Det må være mig, som bestemmer på min egen grund, og det skal staten ikke blande sig i, siger Martin Hedegård, som nu bor i Andst. - Ikke for at provokere, men Indtil sidste sommer fulgte Danmark en bekendtgørelse fra 1915. Men den blev forkastet af Højesteret, som lagde vægt på, at der ikke er nogen lov mod flagningen. Desuden fastslog Højesteret, at et forbud var et indgreb i borgernes ytringsfrihed, som er beskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det har juraprofessor Sten Schaumburg-Müller også påpeget i sit høringssvar til regeringens lovforslag. Martin Hedegård selv kalder den kommende lov for "barnlig". - Som jeg læser lovforslaget, så gælder forbuddet kun flagstænger, så jeg kan jo male USA's flag på husmuren eller sætte flaget i et jernrør i jorden. Det er ikke for at provokere. Men jeg synes da, det er sjovt, hvis nogen får ondt i røven af det, siger Martin Hedegård. Advokat giver ikke op Advokat Carsten Hove fra Kolding tog sagen hele vejen til Højesteret - og vandt. Tirsdag er han i Folketinget for at overvære debatten om det nye lovforslag. - Det er en overflødig lov. Det er populistisk og ren symbolpolitik, og det gælder jo kun for flagstænger. Man kan bare sætte bannere op eller male flag på husmurene, siger Carsten Hove. Men den nye lov er ikke nødvendigvis et punktum.

Jeg overvejer at udsætte min pension, hvis der dukker en ny retssag op. Carsten Hove, advokat, Kolding.

- Det undrer mig, at man laver den lov, når en kapacitet peger på, at det er i strid med menneskerettighederne. Jeg fylder 70 år næste sommer og skal snart på pension. Men jeg overvejer at udsætte min pension, hvis der dukker en ny retssag op om flagning næste år, for den vil jeg kunne vinde, siger Carsten Hove. Godt nyt for mindretal Justitsminister Peter Hummelgaard (S) mener derimod, at Dannebrog bør have en særlig status i Danmark.