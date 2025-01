Nu digitaliseres sygeplejemuseum inden lukning

- Det er beløb for over én million kroner, som selvfølgelig bør tilbagebetales. Jeg er træt af at vente på styrelsens afgørelse, så jeg har meldt dele af klagen til politiet for at bryde dødvandet, siger Tommy Søndergaard.

- Sidste sommer fandt jeg ud af, at Vardes 2. viceborgmester fik 76.000 kroner ekstra for at vikariere for borgmesteren i fire uger. Dem bør han betale tilbage, for det var ulovligt at udbetale de penge, siger Tommy Søndergaard.

- Som kommunens egen redegørelse siger, så har jeg fulgt vejledningen fra to af kommunens direktører, som siger, at aftalen var ok. Vi politikere er afhængige af den vejledning, vi får fra embedsværket. Men luften har været tyk af beskyldninger. Derfor hilser jeg anmeldelsen velkommen, så de rette myndigheder kan afdække forløbet, siger Steen Holm Iversen.

Hverken Mads Sørensen eller Søren Laulund ønsker at udtale sig om anmeldelsen. I december meddelte Mads Sørensen, at han forlader byrådet efter næste valg. Han har afvist, at det skulle have noget med vederlagssagen at gøre.

Fyret som kommunal chef

Frem til 2002 underviste Tommy Søndergaard i forvaltningsret og var personalechef i Varde Kommune, før han blev fyret uden pension. Årsagen var, at han udgav et personaleblad og skrev om en stor lønforhøjelse til en anden chef.

To år senere vandt han en erstatningssag og beholdt pensionen. Derefter har han været fabriksarbejder. Han afviser, at han blev vagthund for at hævne sig over fyringen.