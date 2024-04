- Af mange anses forvaring som den strengeste straf. Charlie Mørcke er otte gange tidligere straffet for personfarlig kriminalitet. Samlet har han afsonet mere end 13 års fængsel. Derfor er der nu ingen anden sanktion tilbage end forvaring, så der ikke er flere, der bliver udsat for personfarlig kriminalitet af Charlie Mørcke, lød det fra anklager Anna Holm, da hun procederede for forvaringsdommen.

Via sin forsvarer ankede han dommen på stedet.



Du kan læse mere om dommen i artiklen herunder.