Lettere vej til julehjælp

I Kolding er der mindst otte organisationer, foreninger og kirker, der uddeler julehjælp, men som noget nyt kan man i år kun søge om julehjælp ét sted. Kolding Kommune er gået sammen med otte julehjælpsuddelere om at lave ét samlet ansøgningsskema til julehjælpen, så man nu kun skal søge om julehjælp én gang. Med det nye ansøgningsskema sikrer man også, at ansøgerne kun modtager julehjælp fra én organisation.

- Det er for at gøre det lettere for folk. Det var mere bureaukratisk før, da man skulle søge ved alle organisationerne. Men det betyder også, at man ikke kan søge hele vejen rundt og få hjælp to eller tre gange, og på den måde er der jo andre, der kan få hjælp, siger Poul Erik Jensen, Soc.dem, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune.

Sidste år indførte Horsens Kommune en lignende ordning, og her var erfaringen fra 2017, at næsten hver 3. af Dansk Folkehjælps ansøgere i Horsens Kommune havde søgt om julehjælp ved mindst én anden organisation.

I alt bliver der uddelt 482 pakker med julehjælp i Kolding, og ansøgningsfristen er fredag 29. november.

De otte organisationer er: Røde Kors Kolding

Røde Kors Lunderskov

Røde Kors Vamdrup

Røde Kors Christiansfeld

Den Danske Frimurerorden – Kolding

Kirke i Byen

Kirken i Sankt Nicolai Sogn

Kolding Madhjælp

Artiklen er opdateret med en kommentar.