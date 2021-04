Nu er jeg glad

Coronapas

I Klipotektet i Esbjerg har indehaver Mette Frikke på forhånd været noget bekymret over de nye krav om, at kunderne skulle have et coronapas med til frisøren.

- Det har været mega-positivt. Kunderne har bare selv vist det frem, så de bekymringer jeg har haft grund til.

Travle teststeder

Simon Dahl Verner er testcenterchef ved Carelink i Esbjerg. Han opfordrer til, at dem der gerne vil have en kviktest, kommer uden for myldretiden - det vil sige sidst på dagen.

