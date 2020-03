Nu foregår undervisningen hjemmefra

Onsdag meddelte Uddannelses- og Forskningministeriet, at ministeriet ville sende studerende og medarbejdere på landets videregående udannelsesinstitutioner hjem. Dette gjorde man som resultat af smitteudviklingen af COVID-19 i Danmark.

En af de studerende, der i øjeblikket tager skoledagen hjemme er Sandra Simonsen. Hun læser til socialrådgiver på UC Syd i Esbjerg og er netop ved at skrive sin bacheloropgave.

- Jeg skulle egentlig have afleveret min problemformulering i går, men det blev aflyst, siger Sandra Simonsen.

SDU-studerende: Overvejende positiv reaktion på studiet

En anden, der har måttet ændre sine planer, er Camilla Stausholm Jensen. Hun læser virksomhedskommunikation på SDU i Kolding.

- Ud over at læse arbejder jeg som faglig vejleder for bachelorkandidaterne og andre studerende, som forbereder sig til eksamen. Det er først på mandag, at det bliver presserende for mig som studerende, siger Camilla Stausholm Jensen.

Og de studerendes reaktion til "hjemmedagene" er faktisk overvejende positive, fortæller Camilla Stausholm Jensen.

- Jeg havde forventet en større reaktion. Der er ro, og folk afventer. Det virker til, at folk er forstående, og underviserne melder, at de tager det, som det kommer, fortæller hun.

Større krav til selvtilrettelæggelse

De studerende regner dog ikke med at skulle holde ferie. Camilla Stausholm Jensen har fået at vide, at undervisningen, der ellers skulle afholdes i fysiske rammer, måske skal gennemføres online. Det kan også ske, at timerne bliver flyttet. Camilla Stausholm Jensen regner med, at der bliver stillet større krav til de studerendes evne til at selvtilrettelægge.

- Jeg er med på at studerende på universitetet i forvejen skal været selvtilrettelægende. Vi vil selv skulle søge viden. Nu skal vi skal være omstillingsparate til april, hvis vores undervisere lægger ekstra timer ind. Jeg har studiejob ved siden af studiet, hvor jeg skal være meget selvtilrettelæggende, og jeg kan blive bekymret for at de to ting bliver svære at planlægge, siger hun.

Fjernstudie kan blive svært

Sandra Simonsen fortæller, at en studiekammerat har været i kontakt med UC Syd, og at man her taler om, at dele af undervisningen og arbejdet frem mod bacheloren kommer til at skulle laves hjemmefra. Det er dog ikke nødvendigvist nemt.

- Vi er nogle stykker på uddannelsen, som har børn. Jeg har selv en dreng på fire, som er hjemme sammen med mig. Det er ikke altid nemt at koncentrere sig, når der er børn hjemme, siger Sandra Simonsen.

Tænker på om uddannelsen bliver færdig

Sandra Simonsen indrømmer, at hun kortvarigt har overvejet, om hun bliver færdig, hvis hun fortsat ikke må møde fysisk på uddannelsesinstitutionen.

- Tanken har stejfet mig, at bacheloren ikke bliver færdig til tiden. Men jeg regner med, at de vil arbejde med online-undervisning, så min uddannelse ikke går i stå. Jeg er studerende nu, og jeg vil gerne være færdig, fortæller Sandra Simonsen.

- Alt andet havde været uansvarligt

Selvom det kan skabe nogle planlægningsmæssige problemer, så synes Camilla Stausholm Jensen stadig, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget den rette beslutning om at sende studerende og medarbejdere hjem.

- Jeg tænker, at alt andet ville være uansvarligt. Jeg kan ikke se, hvordan man skulle forsvare at afholde undervisning i auditorier med 100 studerende, siger Camilla Stausholm Jensen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende stadig er studieaktive hjemmefra i det omfang der er muligt. SU-udbetalingen fortsætter derfor, som den plejer. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet på deres hjemmeside.

Det er foreløbigt planen, at de studerende skal blive hjemme to uger frem.