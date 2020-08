Nu kan 31-årig mand møde op i retten og forklare sig om knivdrab

Den 31-årige mand var ikke til stede i grundlovsforhøret tirsdag, da han var under behandling for skader, som han selv fik i forbindelse med knivdrabet på den 31-årige kvinde på Knud Hansens Vej i Kolding.

- Nu er han i stand til at afgive forklaring for en dommer, så derfor skal han i formiddag i et nyt grundslovsforhør. Her vil jeg anmode om lukkede døre af hensyn til sagens videre efterforskning, oplyser anklager Tobias Engby, Sydøstjyllands Politi, onsdag morgen..

Natten til mandag den 10. august blev en 31-årig kvinde fundet død i sin lejlighed i Kolding. Undersøgelser på stedet viste, at den 31-årige kvinde ikke var død af naturlige årsager, og derfor efterforskes sagen som drab.

Den dræbte kvinde og den sigtede 31-årige mand har "en relation til hinanden", som politiet formulerer det.