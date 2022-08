Nu kan du igen tage en dukkert ved Rebæk Strand

Men nu er badevandet igen blevet analyseret, og Kolding Kommune melder alt godt.

- Prøverne viser, at badevandet lever op til kravene om god badevandskvalitet. Derfor ophæver vi efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed forbuddet, så folk kan få sig en dukkert ved Rebæk Strand her i weekenden, siger miljømedarbejder Lars Hede Hansen, Kolding Kommune.