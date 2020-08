Nu kan søstrene Ingrid og Aase endelig komme til banko igen

Søstrene Aase og Ingrid Juhl fra Kolding har en fælles stor passion. Banko. De har spille banko sammen i årtier.

På grund af udbrud af corona har de ikke kunne komme til banko de sidste fem måneder. Men onsdag aften er den lange ventetid heldigvis ved at være ovre.

Spændt på om de faste pladser stadig er der

Normalt sidder de og bankokammeraterne, som søstrene ikke har set i mange måneder ved bord seks. Men det kan være, at det med de faste pladser ikke længere er der.

- De har jo fjernet nogle af stolene ved bordene, så vi kan måske ikke sidde ved vores vanlige bord - men nu må vi se, siger Aase Juhl.

Men hverken Aase eller Ingrid vil brokke sig, hvis de må skifte bord, selvom de holder meget af, at sidde det samme sted, har de besluttet sig for.

- Nej, vi vil ikke være sådan nogle sure nogle, dem har vi set, og sådan vil vi ikke opføre os, forklarer Sigrid, og søster Aase minder hende om, at Ingrid godt kan finde på at stille tasken på en tom stol, så der ikke kommer andre og tager den.

- Jo, det er måske rigtigt, men jeg bliver ikke sur, understreger Sigrid.

Har aldrig spillet for at vinde

De to søstre elsker deres fælles hobby, men de spiller ikke for at vinde - og har aldrig gjort det. Nok kan det være rart at med en pengepræmie, men for Aase og Ingrid handler om noget helt andet.

- En tusse er jo meget rar at vinde, men betyder altså ikke noget. For os gør det i hvert fald ikke, siger Ingrid Juhl.

Det vigtigste er noget helt andet.

- Det er jo samværet. Det er mennesker, som bekymrer sig om én, som er dejligt, og så at være sammen om det her på vores friaften, forklarer de som med en mund.