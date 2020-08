Et hvepsestik ville dræbe hende: Nu prøver Pernille at overvinde livsfarlig allergi

Levende lys og aftener med god mad på terrassen er for mange opskriften på en dejlig sensommer. Men det er desværre ikke kun os tobenede, der finder de varme sommeraftener lækre.

Hvepsene bliver tiltrukket af de mange dufte, men udviser også en mere aggressiv adfærd hen på sensommeren. Med de stigende temperaturer i den kommende uge bevæger vi os udenfor - og sjældent tomhændet. Når vi tager mad, drikke og levende lys med udendørs, påvirker og tiltrækker vi hvepsene.

Derfor opfordrer Astma-Allergi Danmark os alle til at være ekstra opmærksomme.

Mens det for de fleste er harmløst, men ikke desto mindre smertefuldt at blive stukket af en hveps, så kan det for andre være livsfarligt. Pernille Kristensen fra Hejls har i årevis været allergisk og plaget af voldsomme reaktioner fra hvepsestik, der har krævet en løsning.

De tog flere blodprøver, hvortil min læge kiggede på mig og sagde, at det her var så alvorligt, at jeg kunne dø af det. Pernille Kristensen

Panisk for små flyvende dyr

Blot et halvt minut efter stikkene blev Pernille Kristensens helbred voldsomt påvirket.

- Første gang mærkede jeg et hurtigt stik fra hvepsen, og øjeblikket efter oplevede jeg hjertebanken, trykken for brystet, rødme over hele kroppen, og følte at det hele var ved at springe i hovedet, siger Pernille Kristensen.

Reaktionen fik hende til at søge læge, hvis budskab var meget klart.

- De tog flere blodprøver, hvortil min læge kiggede på mig og sagde, at det her var så alvorligt, at jeg kunne dø af det. Det fik mig til at opholde mig i højere grad indenfor, for jeg blev panisk for de flyvende dyr, siger Pernille Kristensen.

Efter lægebesøget blev Pernille Kristensen udstyret med en EpiPen, der fungerer som førstehjælp ved hvepsestik. Den skulle hun have med overalt, og samtidig måtte hun informere sin omgangskreds om allergien, da et hvepsestik ville kræve omgående hjælp.

Vaccine blev løsningen

Efter længere tid med allergien valgte Pernille Kristensen en dyrere, men mere holdbar, løsning, idet hun ville skabe mere tryghed for sine børn. Igennem fem år modtager hun en vaccine, som kan kurere hendes allergi.

- Hver ottende uge modtager jeg vaccinen, og det har fjernet min frygt for hvepsene. Nu kan jeg leve et mere afslappet liv igen.

50.000 danskere har bi- eller hvepseallergi, men for langt de fleste danskere går reaktionerne, som kløe og hævelse, over indenfor nogle timer.