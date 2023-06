Nu kommer vejhjælpen på cykel

Det kan lige så godt være en cykel.



SOS Dansk Autohjælp har nemlig investeret i fem nye såkaldte vejhjælpscykler, der er klar til at komme bilister til undsætning i sommerlandet.

- Vi ved fra København, at en cykel som denne kan være meget hurtigere fremme end en lastbil. Lastbilen bliver nemt fanget i trafikken, som bilen, der skal have hjælp, skaber, og den forsinkelse vil cyklen ikke have. Så derfor forventer vi også, at vores responstider bliver hurtigere med en vejhjælpscykel, siger Tommy Hansen.



De fem nye vejhjælpscykler drives af el og har en rækkevidde på 100 kilometer på en opladning. Hver cykel vejer cirka 150 kilo inklusiv udstyr, og mængden af udstyr gør ladcyklen i stand til at løse udfordringer som hjulskifte, døroplukning, rudeafdækning og starthjælp.