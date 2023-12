Nu skal ministeren svare på farligt problem

Ingen undskyldning

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Thomas Danielsen (V), men det har i skrivende stund ikke været muligt. Transportministeriet henviser i stedet til Banedanmark.

Her erkender områdechef i Planlægning, Thomas Bruun Jessen, at der er udfordringer på Lunderskov station, men understreger, at det ikke er nogen undskyldning for at begå ulovligheder.

Der arbejdes på at forbedre forholdene, lyder det.

"Men det er et langt sejt træk, for det kræver ofte omfattende opgraderinger. Mange stationer er opført i en tid, hvor vi ikke byggede efter de standarder, som vi har i dag. I dag er tilgængelighed tænkt ind i alle nye projekter i form af f.eks. ledelinjer, elevatorer og niveaufri indstigning. Det skal dog understreges, at manglende tilgængelighed aldrig er en undskyldning for at gå over sporet. Det er ikke bare ulovligt, men livsfarligt," lyder det fra Thomas Bruun Jessen i et skriftligt svar.