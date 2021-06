Nu skal spildevand afsløre coronasmitte: Kolding klar til testarbejdet

Ifølge Per Halkjær Nielsen, der er professor i bioteknologi på Aalborg Universitet, er netop spildevandstesten et oplagt sted at teste for corona. Halkjær Nielsen har tidligere berettet til forskellige medier, herunder TV SYD, om de afgørende fordele, der er ved at analysere spildevand - blandt andet hastigheden. Analyse af spildevand kan afsløre, om mennesker har virus i afføringen, inden et positivt resultat viser sig ved traditionel test. Udviklingen af smitten i en by eller et område kan følges tre-fire dage tidligere end ved test af mennesker.

Fremtidens smitteopsporing

Der er endnu ikke sat en dato på udfasningen af testindsatsen, som vi kender den. Hos Kolding Kommune mangler de stadig at modtage vejledning og procedure fra Statens Serum Institut (SSI). Til gengæld er miljøchefen ikke bleg for at fortælle om, hvilke muligheder der følger med testen af spildevandet, når det gælder om at opdage coronasmitte.