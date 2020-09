Ny bog samler de sidste erindringer fra livet under besættelsen

75 år efter befrielsen er der begyndt at være langt mellem dem, der kan huske, hvordan det var at leve i et Danmark besat af Tyskland. Derfor samler en ny bog tyve borgeres erindringer om tiden, hvor Kolding husede et af nazisternes hovedkvarterer.

Hele vores samfund var sat ud af kraft, mens vi var besat af et frygteligt ondt regime. Det er spændende, hvordan det blev oplevet af helt almindelige mennesker. Søren Rasmussen (DF), formand for Seniorudvalget, Kolding Kommune

En af hovedpersonerne i bogen er Betty Toft. Hun var kun ti år, da tyskerne med ét ændrede hendes hverdag.

- Når luftalarmen lød her i Kolding, kunne man tydeligt høre det, og det gjorde en urolig. Så kaldte far: ”Kom herind til os – og det gjorde vi, siger hun.

Betty Toft er en af de 20 borgere fra Kolding, som deler sine erindringer i bogen. Foto: Ole Møller, TV SYD

Bogen er fuld af øjenvidneberetninger, der strækker sig fra den almindelige hverdag under besættelsen til de mere dramatiske episoder.

- Der var en tysk flyver efter en engelsk. Englænderen smider så alle sine brandbomber, og det siges, at lufttrykket fra eksplosionen raserede en ejendom fuldstændig, fortæller Jørgen Dahl, der også er med i bogen.

Må gøres mens det stadig kan

Formålet med bogen er at bevare de fortalte historier for eftertiden, og det skal gøres nu. Siden bogen blev færdig i foråret er to af de medvirkende gået bort. Snart er der altså ikke flere øjenvidner til historien tilbage.

Jørgen Dahl fortæller både om den almindelige hverdag under besættelsen og de mere dramatiske episoder. Foto: Ole Møller, TV SYD

Det er historiker Erik Voss, der har interviewet de ældre til bogen, og han opdagede hurtigt, at der var rigtig mange historier, som ventede på at blive fortalt.

- Nogle af dem, de var fantastiske, og det var alle sammen gode fortællere. Men det var sommetider, at jeg skulle grave lidt hen til selve befrielsen, for det var jo det, det skulle handle om, siger Erik Voss.

Bogen præsenteres ved et arrangement senere på året, hvor der er også er mulighed for at sikre sig et af de i alt 700 trykte eksemplar.