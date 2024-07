Ny erhvervssommerlejr hitter blandt skoleelever

Region Syddanmark ansætter direktør i nyoprettet stilling

Region Syddanmark har oprettet en ny stilling, som præhospital direktør. Den stilling har man nu ansat Rolf Dalsgaard Johansen i.

Han begynder 1. august og kommer fra en stilling som direktør for Social og Sundhed i Haderslev Kommune.

Det præhospitale område dækker over den hjælp man møder, inden man ankommer til hospitalet.

Regionen oplyser i en pressemeddelelse, at man ser ind i en fremtid med flere ældre, flere med kroniske sygdomme og flere med mere end én sygdom, er der behov for at gøre det præhospitale område i Region Syddanmark mere robust.

- At have en organisation, der skal være klar 24 timer i døgnet 365 dage om året, er et arbejdsvilkår jeg har stor erfaring i, og som jeg trives med. Patientoplevet sammenhæng er ofte et væsentligt succeskriterie, når vi spørger patienterne, udtaler Rolf Dalsgaard Johansen.