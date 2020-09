Ny ferielov træder i kraft i dag: Det betyder den for dig

Med den nye ferielov fra 1. september vil danske lønmodtagere fremover optjene feriedage måned for måned. Disse feriedage er til rådighed ved udgangen af måneden og kan afholdes umiddelbart efter optjeningen.

Specielt for nye på arbejdsmarkedet er det en fordel at kunne holde ferie samme år, som de er begyndt at optjene. Tidligere fik man ikke ferie før året efter sin ansættelse.

Men for nogle kan det imidlertid betyde, at de ikke kommer til at have optjent nok feriedage til at afholde efterårsferie.

Med den nye ferielov optjener man rundt regnet to feriedag (2,08) hver måned. Dermed kan man ikke nå at optjene fem dage til oktober, hvor mange typisk holder efterårsferie, hvis ikke arbejdsgiveren er fleksibel.

Ferie optjenes nu måned for måned Man er som lønmodtager fortsat sikret 25 feriedage på et år.

Fra 1. september, hvor den nye ferielov træder i kraft, begynder man at optjene 2,08 feriedage per måned.

Hvor danskerne tidligere optjente ferie i kalenderåret og afviklede fra maj til april, er der i den nye ferielov indført en forlænget afholdelsesperiode. Man optjener stadig i et år - fra september til og med august - men afvikler over 16 måneder.

I en overgangsperiode fra 1. maj til 1. september 2020 har en lønmodtager haft 16,64 feriedage til rådighed. Efter tre ugers sommerferie vil der så være 1,64 dag tilbage, som kan overføres til den nye ferielov. (Kilder: Borger.dk, Djøf, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ritzau)

Efterårs- eller juleferie?

Har man ikke ekstra ferie på kontoen, kan man komme til at mangle 1,28 dag til at holde en uges efterårsferie i oktober - forudsat at man har holdt tre ugers sommerferie (15 feriedage).

Hvis man så springer efterårsferien over, men gerne vil holde juleferie, kan man nå at optjene 6,24 feriedage til december. Det er lige nok til at holde fri fra 19. december til og med 3. januar, hvor mange skolers juleferie også ligger.

Men på rigtig mange arbejdspladser har man lavet aftaler om, at medarbejderne kan holde ferie på klods, lyder det fra flere fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

- Der er mange virksomheder, der har lavet en generel politik om, at man hos dem kan få for eksempel fem dage på forskud, siger Tove Schultz-Lorentzen, fagleder i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI).

“Feriegæld” modregnes ved jobskifte

Hvis man som medarbejder låner sig til en uges ekstra sommerferie eller en uges efterårsferie, men efterfølgende bliver fyret eller selv siger op, så vil man blive trukket i løn, oplyser fagforbundet Djøf.

- Det er netop for, at arbejdsgiveren ikke skal være bange for at hænge på en ubetalt "feriegæld", at ferieloven giver en udvidet adgang til at modregne ferien i den sidste løn, siger Peter Salling Petersen, chefkonsulent hos Djøf.