Ny festival åbner i Kolding

Det kan blive svært at finde et land, der er mere forskelligt fra Danmark end Japan. Sproget er totalt anderledes, de spiser fisk morgen, middag og aften og høflighed er nærmest en religion. Men nogle ting er dog nået om på vores side af kloden. Toyota, Sushi og Kurosawa for blot at tage et par eksempler.

Kurosawa er måske den største japanske filminstruktør til alle tider. Han har i hvert fald været med det meste af tiden og tryllebundet selv vestlige biografgængere med sine meget japanske film. Men ikke mere japanske end at George Lucas faktisk blev inspireret til en del af sine Star Wars film af netop Kurosawa.

Kurosawa kan man ikke se til weekendens japansk-danske filmfestival. Til gengæld er der så meget andet.