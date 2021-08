Ny film har Kolding i centrum: Kommunen støtter med to millioner kroner

Debut som soloinstruktør

'Lykkelige omstændigheder' er Anders W. Berthelsens debut som soloinstruktør, og det hele udspiller sig i barndomsbyen Kolding, og dét er kun en fordel.

- Jeg kender jo bare Kolding så godt, og jeg kender alle stederne, og derfor var det også skønt at være her for at finde lokationer, for man kunne sige, 'vi skal derud, vi skal derhen, vi skal have fjordvej og fjorden med, siger han.