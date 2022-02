Ny forretning fanget i bygning, der er ved at styrte ned

Trodsede vurdering

Tirsdag var fagfolk hyret af ejerne af det nedrevne nabohus, ude for at vurdere skaderne. Her var beskeden klar - bygningen skal rømmes, og det er ikke forsvarligt at holde åbent, siger Sanne Aagaard. Men tirsdag var hun og kollegaerne igen at finde i bygningen.



På trods af vurderingen i går er I her stadig. Hvordan kan det være?

- Det er et godt spørgsmål. Vi føler en stor forpligtelse overfor vores kunder, vi har ordrer, vi skal have leveret, vi har et stort værdifuldt varelager, vi har maskiner af værdi, vi skal have sikret, så vi har vurderet, at vi bliver nødt til at tage det ansvar, vi kan, siger Sanne Aagaard.