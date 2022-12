Oprindeligt var det planen, at idrætsbyen skulle have stået færdig i 2022, men udarbejdelsen af lokalplanen for området har trukket projektet i langdrag. Det er nu planen, at faciliteterne vil være klar til brug i sommeren 2023. Det skriver JydskeVestkysten.

Idrætsbyen skal efter planen indeholde faciliteter til både beachvolley, tennis og strandhåndbold, en række multibaner samt en udbygning af KIF Padel Club, hvor der blandt andet etableres en World Padel Tour-bane.