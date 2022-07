Ny milliongevinst vundet i Syd- og Sønderjylland: - Jeg rystede i hele kroppen og havde hjertebanken

Det er ikke mange dage siden, at den største lottogevinst i Danmarks historie blev vundet på en kupon solgt i Blåvand. Og nu smiler lotto-heldet igen til Syd- og Sønderjylland.

En kvinde fra Kolding i starten af 60´erne havde netop besluttet sig for at stoppe med at spille Lotto, da den store gevinst pludselig kom. Det skriver Danske Spil A/S i en pressemeddelelse.

Troen, på at hun ville være en af de heldige, var væk. Og hun tog derfor i kiosken for at indløse sine sidste kuponer.

- På den ene kupon var der pludselig en gevinst, men medarbejderen i butikken kunne ikke sige mig beløbet. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle tjekke efter på Danske Spils hjemmeside, fortæller den glade vinder, der har valgt at være anonym.