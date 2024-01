Ny skole skal rumme særlig elevgruppe

Brit Andresen Hau er én ud af de fem initiativtagere bag Inge Lehmann skolen.



Hun er samtidig mor til to højtbegavede børn, som har manglet et tilbud, hvor de kunne udfolde deres egenskaber.

- Specielt min ældste har oplevet en del mistrivsel, hvilket gjorde det klart for mig og mange af de andre forældre med højt begavede børn, at folkeskolen ikke kunne løfte opgaven, siger Brit Andresen Hau.

En opfattelse Hans Holmer (SF), formand for Børn- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune ikke umiddelbart er enig i.

- Jeg mener, vores folkeskole skal og kan rumme alle, men jeg synes, det er helt legitimt at skabe sit eget tilbud, siger Hans Holmer (SF).

Indtil videre er 49 børn skrevet på interesselisten. Skolen for højtbegavede børn kommer til at ligge i en by uden for Kolding.