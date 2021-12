Ny solcellepark rykker tættere på – kan give strøm nok til 50.000 husstande

Forventer ansøgning om projekt

Selvom borgerne er blevet hørt i forhold til projektets omfang, er en endelig ansøgning til Kolding Kommune om solcelleparken ikke kommet endnu.

Det skyldes det store forarbejde, der har været i at skabe vished for lokalområdet, men efter det seneste møde med borgere og investorer, tror Birgitte Kragh på, at den nu er på vej:

- Vi forventer at få en ansøgning fra Better Energy, for der er stor interesse for det grønne område, og der er allerede lagt mange kræfter i det forudgående arbejde, siger hun.

Som skitsen for området er nu, skal der være solceller på 218 hektarer ud af et projektområde på 347 hektarer ved Viuf og Håstrup i Kolding og Vejle Kommune.