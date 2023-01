I forbindelse med projektet er det nødvendigt at øge vanddybden til blandt andet en ny sejlrende. Normalt anvender man 'klapning', hvor fjordbunden graves op og dumpes et andet sted.

Nu har man dog udviklet en ny metode, som skal testes fra april til august. Den nye metode går ud på, at man via et nyudviklet vakuum-system suger vandet ud af det bløde og vandholdige bundmateriale, så fjordbunden synker ned til det ønskede niveau og dermed bliver mere fast.