Ny udstilling: Charlottes farfar ventede på døden i Gestapo-celle

Sabotageleder og frihedskæmper

Mørke var mest af alt, det der omsluttede Per Holm og de andre frihedskæmpere. Både på de sparsomme kvadratmeter og i sindet.

- Jeg synes godt nok, at den (cellen, red.) er lidt lille og trang. Når jeg går rundt herinde, forestiller jeg mig, hvordan det må have været her i mørket. Det var jo ikke meget lys, som var sluppet ind dengang. Det må virkelig ikke have været rart at være her, siger Charlotte.



Selvom cellen ikke havde vinduer, lykkedes det stadig de tilfangetagne at ridse deres navne ind i væggen.

At se dette er på mange måder også en rørende og virkelighedsnær oplevelse fra barnebarnet.

- Det er lidt en mavepumper at se min farfars kontrafej. Det er helt tydeligt hans håndskrift, det var i hvert fald også sådan, at han underskrev breve. Det kommer meget, meget tæt på, siger Charlotte.

Dato på væggen

Per Holms navn er ledsaget af datoen den 3. april 1945 på væggen. En dato, som spiller en speciel rolle i hans og familiens historie.

Det var nemlig den dag, Gestapo overførte ham fra Sønderborg (hvor han var taget til fange), til Staldgården, hvor han fik sin dødsdom.

Charlotte fortæller, at hendes farfar var sabotageleder i modstandsbevægelsen, og at han derfor sammen med hendes farmor måtte gå under jorden. De fordelte deres to ældste børn, heriblandt Chalottes far, til to vennepar, mens de tog deres yngste barn med sig.

Charlottes farfar, Per Holm, er én af de indtil videre 26 identificerede tilfangetagne i Staldgården. Udstillingen er den første i Staldgården, som er en del af Museum Kolding.