Ny UNESCO-blåstempling af verdensarvs-by skaber jubel

Der bredte sig et jubelbrøl, som rejste fra New Delhi – tværs over den eurasiske landmasse til Christiansfeld og videre til Kolding – da en udvidelse af Christiansfelds verdensarvsstatus kom i hus i den indiske hovedstad i sidste uge.

Et vigtigt blåt stempel

Brødremenigheden i Christiansfeld har sammen med Bethlehem (USA), Gracehill (Nordirland) og Herrnhut (Tyskland) arbejdet hårdt på at opnå fælles status som tværnational verdensarv under navnet Moravian Church Settlements.

Det er et arbejde, der har stået på i årevis - og nu er det altså lykkedes:

- Vi har fået UNESCO’s blå stempel, og det betyder, at det her ikke bare er noget, vi synes, er interessant. Det er faktisk noget, verdenssamfundet vurderer, har så central en betydning, at flere mennesker bør interessere sig for det, siger en glad direktør for Museum Kolding, Rune Lundberg.

Håber på flere turister

Det er en gammel drøm, der går i opfyldelse.

- Vi forventer, at man kommer til at mærke det i Christiansfeld. Der er kommet rigtig mange turister hertil, efter vi kom på UNESCO-listen, så vi tror, at der er endnu flere, der vil gå efter at besøge alle fire byer. Vi ved, der er turister, der går målrettet efter UNESCO-listen, siger Jørgen Bøytler, som er præst i Brødremenigheden.