Nye gebyrer truer små slagterier på livet

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan være udfordrende for virksomhederne, når priserne på den lovpligtige kontrol af eksempelvis dyrevelfærd, antibiotikaforbrug og fødevaresikkerhed stiger. Men at virksomhederne selv skal betale for kontrollen, er politisk vedtaget. Selve prisen på en kontrol er udregnet efter statens regler for, hvad vi må tage.

Fødevarestyrelsen oplyser også, at de løbende effektiviserer deres kontrol og er underlagt et effektiviseringskrav på to procent årligt.