Nye skilte sætter spot på værdifulde bytræer

Bytræer i Kolding, Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov er nemlig blevet forsynet med farvestrålende skilte, hvor man kan læse om træets sort og alder og hvor højt, det er.

Stor nytteværdi

Men skiltet oplyser også om træets nytteværdier. For træer kan både binde CO2, producere ilt og absorbere vand.



Og samtidig tilbyder de skygge og fungerer som spisekammer for både dyr og insekter, ligesom de er bolig for et væld af forskellige fugle-, dyre- insekt- og svampearter.

- De fleste er enige om, at træer er smukke, men de færreste tænker nok over, hvor vigtige træerne er for den bynære biodiversitet. Det er også et vigtigt parameter for de træarter, som vi planter i dag. Fx har vi plantet tretorn i Jernbanegade, som er et robust træ og samtidig bivenligt, fortæller formand for udvalget Natur, Miljø og Klima, Jørn Chemnitz.



I alt er 170 kommunale bytræer udvalgt til kampagnen inden for bygrænsen i de fire byer, og de repræsenterer forskellige sorter, størrelser og alder på træerne.



Billedet øverst er sammensat af to forskellige fotos.