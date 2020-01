Nyt fiskeanlæg skal trække unge ind i dambruget

Der er kun ét sted i Danmark, at man kan uddanne sig til landmand med retningen akvakultur. Indtil i dag har uddannelsen udelukkende været teoretisk under skoleforløbene.

Men fredag indvies et helt nyt mini-recirkuleringsanlæg på HANSENBERG Organia i Kolding. Det skal give eleverne mulighed for at få praktiske kompetencer under skoleforløbene. Og det er et længe ventet anlæg.

- Det har været et ønske længe både fra brancen og fra elevernes side. De vil gerne have noget at gå at nørde med - også uden for skoletiden, fortæller Peter Holm, der er formand for Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg.

Med det her anlæg vil vi forsøge at vække en interesse og lyst for at arbejde med dambrug hos de elever, der starter på grundforløbet, siger Peter Holm til TV SYD. - Peter Holm, formand for Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg

Udannelsen har indtil for 5 år siden været nedlagt, fordi det har været en udfordring at rekruttere nye elever til uddannelsen. Dansk Akvakultur og HANSENBERG startede i samarbejde uddannelsen op igen for 5 år siden, og med det nye fiskeanlæg på uddannelsen håber man på, at kunne få flere til at uddanne sig til at arbejde i dambrugssektoren.

De faglærte er en mangelvare

Med det nye anlæg kan elever prøve kræfter med fodring af fisk og alt andet, der har med fiskeopdræt at gøre. Men det er også vigtigt, at eleverne får mulighed for at få andre tekniske kompetencer under skoleforløbet. Derfor skiller de anlægget ad efter hvert endt skoleforløb, for at eleverne også lærer ned i detaljen, hvordan anlægget samles.

- Det er tit sådan, at på store anlæg, hvor elever kommer ud i praktik, er det den daglige pasning, der fylder meget. Så her kan de få det tekniske fokus fra starten, fortæller Peter Holm.

Der starter 40 nye elever hvert år på grundforløbet på HANSENBERG Organia. De fleste af dem har et ønske om at blive dyrepassere. Dog er det meget begrænset, hvor mange dyrepassere, der får en praktikplads. Ifølge Peter Holm er der stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft, og derfor håber de på, at de kan få flere på grundforløbet til at overveje akvakultur.

- Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for erhvervet, og specielt i Norden er der behov for faglærte. Det betyder rigtig meget for os at kunne uddanne de ufaglærte unge, fortæller formanden til TV SYD.