Den nye flyver betyder, at der er plads til flere springere ad gangen, hvilket resulterer i mindre ventetid for medlemmerne - og så er den samtidig langt mere miljørigtig at flyve med.



- Det er næsten som juleaften. Det er simpelthen verdens bedste dag for Kolding Faldskærmsklub. Det er ground zero - en helt ny start, siger en tydeligt begejstret Mads Riber, der er instruktør i netop Kolding Faldskærmsklub.