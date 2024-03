Byrådsmedlemmet, Jonathan Dyring Løvbom (B), fremsætter forslaget for at gøre sprogbrugen i kommunen mere kønsneutralt.

- Jeg synes, der er nogle forældede strukturer, som gør, at vi bibeholder gammeldags kønsforståelser. Tiltaget er nødvendigt og progressivt. Det er et enkelt og simpelt kneb at titulere udvalgsformænd som udvalgsforpersoner i stedet for, fortæller Jonathan Dyring Løvbom.

Det nye tiltag kommer på dagsordenen til næste byrådsmøde i Kolding Kommune den 19 marts.