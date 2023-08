Nyt initiativ skal bekæmpe hjemløshed i kommune

Metoden, som kommunen nu afprøver, er inspireret af det amerikanske initiativ Built for Zero, der designer systemer for at bekæmpe hjemløshed på baggrund af realtidsdata.

Meningen er, at metoden også skal udbredes til andre kommuner, så de ved, hvor mange mennesker der lever i hjemløshed, hvem de er, og hvad de har brug for.