Nyt varslingssystem møder glæde i Kolding

Derfor er der på finansloven afsat næsten 200 millioner kroner til et varslingssystem for oversvømmelser, som skal laves af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og stå klar i 2026.



Fjorten områder i Danmark er i dag i særlig risiko for oversvømmelser - eksempelvis Kolding Kommune, som ligger ved Kolding Fjord.

Og i Kolding Kommune vil varslingssystemet skåne borgerne for oversvømmelser inde i byen.

- Det, at vi kan blive varslet før en oversvømmelse, gør, at vi for det første kan reagere.

- Og så kan vi gå ud på vores havnekant og lægge sandsække ud, så vandet ikke løber ind i byen, siger borgmester Knud Erik Langhoff (K).