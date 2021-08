Ofre for 49-årig kvindes drabsforsøg i Kolding overlever

Politiet ønsker fortsat ikke at oplyse nærmere om ofrene - andet end at der er en familierelation mellem kvinden og de fire ofre.

Søndag blev kvinden fremstillet i et kortvarigt grundlovsforhør i Retten i Horsens. Ifølge sigtelsen forsøgte hun at dræbe de fire familiemedlemmer med et ukendt antal knivstik.

I grundlovsforhøret erkendte hun drabsforsøg, og dommeren valgte at varetægtsfængsle hende til foreløbigt 10. september.

Retsmødet foregik for lukkede døre. Dermed holdes politiets beviser i sagen hemmelige, og mandag vil Torben Simonsen da heller ikke fortælle mere, end at de to ofre nu er uden for livsfare.

Derfor holdes det også hemmeligt, hvad kvindens motiv kan være.

Drabsforsøgene fandt sted på to forskellige adresser i Kolding forud for klokken otte lørdag morgen. Her rykkede politiet ud til hændelsen, og kvinden blev anholdt.

Mens politiet holder informationer om ofrene tilbage, skrev Ekstra Bladet søndag, at de to ofre, der var i kritisk tilstand, er ældre mennesker. Der er, ifølge avisen, der var til stede i retten søndag, tale om den 49-årige kvindes forældre.

De to andre ofre er ifølge avisen kvindens mand og en kvinde i starten af 20'erne.

Politiet oplyste lørdag, at det mener, at kvinden har handlet alene. Politiet leder ikke efter flere gerningsmænd.