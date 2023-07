Og hjemme venter mor og far - hurra, hurra, hurra

Man skal nok prøve det for at forstå det, altså det at sidde foran skærmen og se ens søn knokle afsted i spidsen for snesevis af andre superatleter, der kun drømmer om at slå ham. Men det var, hvad Henriette og Michael Asgreen oplevede torsdag under 18. etape af Tour de France.

- Vi sad klistrede til skærmen. Selvfølgelig troede vi på det, men afstanden til feltet var så lille, de kom jo aldrig mere end ét minut og 40 sekunder foran, fortæller Kasper Asgreens mor, Henriette.