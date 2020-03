Om 50 år vil det stadig være Astrids design, sognepræsterne bærer

For cirka to år siden blev præsterne i Sankt Nicolai Kirke i Kolding enige om, at det var på tide at skifte den grønne messehagel, de bærer til gudstjenester, ud. Den gamle var så slidt, at den gik op i syningerne.

Hvad er en messehagel? En messehagel bæres af præster under nadver og højtider. Snittet minder om en kappe eller poncho. Sankt Nicolai Kirke i Kolding ejer fire messehageler: En rød, som bæres til pinsens gudstjenester og anden juledag.

pinsens gudstjenester og anden juledag. En hvid, som bæres blandt andet juledag, de to påskedage, Kristi himmelfartsdag samt skærtorsdag.

En lilla, som bæres i for eksempel adventstiden, på skærtorsdag samt langfredag.

Den grønne, som bæres mellem pinse og advent. Kilde: kristendom.dk Se mere

Søndag fik den endelig sin debut, efter at have befundet sig i tankerne og hænderne på designer og væver Astrid Skibsted Holm i halvandet år. Og ifølge designeren selv var det en vellykket debut:

- Når jeg har brugt så mange timer og tanker på den, er det dejligt, at det, jeg har tænkt, bliver forstået, siger Astrid Skibsted Holm.

Om 50 år

Halvandet år virker måske som længe at være undervejs, men det er ingen tid sammenlignet med, hvor længe den skal være bruges. I dag er Astrid Skibsted Holm 37 år, men hagelen skal gerne kunne holde langt ind i hendes pension.

Sådan ser forsiden af messehagelen ud. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Sådan ser messehagelen ud bagpå. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

- Jeg har skænket tanken, at når jeg sidder som 80-årig og er et helt andet sted, så er den her stadigvæk, siger Astrid Skibsted Holm.

- Det er fantastisk at få lov at lave noget, der har så lang en levetid.

Hvorfor dog?

Astrid Skibsted Holm er væver og tekstildesigner og arbejder særligt med design til udstillinger og udsmykninger. Så at hun pludselig skulle designe i kirkeligt regi, var nyt og spændende.

- Man kan ikke sige nej til et projekt, der har så stort et udviklingspotentiale for en selv.

Mange interesserede var søndag dukket op i kirken for at høre, hvordan hagelen var blevet til. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Hagelens design

Astrid Skibsted Holm har haft fri leg til designet. Det er kirkerummets lodrette linjer i vinduer og altertavle, der har inspireret hende.

Skitsen blev godkendt af menighedsrådet og præsterne i sommer, og i efteråret gik Astrid Skibsted Holm i gang med at væve. Sognepræst Henriette Bacher Lind er imponeret over det endelige resultat:

- Jeg er så glad for den. Den er så dejlig at have på. Den er smuk og enkel, men stadigvæk udtryksfuld. At Astrid har fået så mange nuancer med, er helt fantastisk. Det er et dejligt nyt pust i et gammelt smukt kirkerum, siger sognepræsten, som var den første, der fik lov at bære hagelen.

Her er nogle af de materialer, Astrid Skibsted Holm har brugt til at væve messehagelen. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Den nye grønne messehagel vil få mange kommende ture i kirken. Den skal nemlig traditionen tro bæres i treenighedstiden mellem pinse og advent.