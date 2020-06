Om igen: Mette er ikke for ung til en plejebolig

Duer ikke, om igen. Sådan siger Ankestyrelsen nu til Kolding Kommune, som gennem ni måneder ikke har kunnet finde en egnet bolig til en den 46-årige Mette Rohwer Petersen.

Hun er hjerneskadet og har i 23 år boet i et bofællesskab. Men i september sidste år blev hun syg og gangbesværet, og siden havde hun et fald, så hun nu er bundet til sin kørestol. Derfor har hun brug for en ny bolig med et stort badeværelse og lift.

Hendes forældre har ansøgt om en plejebolig til hende, men det afviste kommunen. Derfor klagede forældrene til Ankestyrelsen, som nu beordrer kommunen til at behandle sagen igen – og træffe en ny afgørelse.

Frygter lang ventetid

Men selv om kommunen har tabt ankesagen, så føler kvindens mor, Birthe Rohwer, ikke, at familien har vundet.

- Jeg havde håbet på et endegyldigt krav om, at kommunen skal give Mette en plejebolig, eller at hun skal bo i et bofællesskab ligesom før. Men da sagen skal gå om igen, så frygter jeg, at vi igen skal vente i månedsvis. For Mettes skyld håber jeg på en hurtig løsning, for hun kan snart ikke holde det ud længere, siger Birthe Rohwer.

Siden efteråret har Mette Rohwer boet i Koldings døgnrehabilitering, der ellers er et midlertidigt tilbud, og hvor hun med kommunen egne ord ”mistrives”.

Alder er uden betydning

I Ankestyrelsens svar til familien står, at ”sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at det kan afgøres, om du har ret til at blive visiteret til en plejebolig”. Ansvaret ligger hos Kolding Kommune, som styrelsen kritiserer for ikke at oplyse, efter hvilke kriterier familiens ønske blev afvist.

Kommunen har dog sagt, at Mette Rohwer er for ung til at få en plejebolig, fordi det normalt gives til langt ældre mennesker. Men det argument køber Ankestyrelsen ikke:

”Målgruppen for ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger er ældre borgere og borgere, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgernes alder er således uden betydning”, skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse.

Pædagogik i plejebolig

Desuden har kommunen påpeget, at hun har behov for pædagogisk støtte, som hun ikke kan få på et plejehjem. Men Ankestyrelsen skriver i sit svar, at "socialpædagogisk støtte efter serviceloven kan bevilges uanset boform, hvorfor socialpædagogisk støtte tillige kan bevilges i en plejebolig”.

På den baggrund beordres Kolding Kommune til at ”foretage en faglig vurdering af, om betingelserne for en almen ældrebolig er opfyldt. Kommunen skal undersøge dit behov for hjælp og yde denne hjælp uanset boform”.

Kommunen vil have flere oplysninger

Kolding Kommune tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Det siger senior- og sundshedsdirektør, Annette Lund, til TV SYD. Men det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen kommer med et andet tilbud til familien.

- Vi arbejder på højtryk for at træffe en ny og velbegrundet afgørelse så hurtigt som overhovedet muligt. Der skal følges op på og indhentes udtalelser fra nogle af de fagpersoner, der kender Mette og hendes helt aktuelle situation og behov godt. Derefter sender vi det i høring hos hendes forældre, og derefter kan vi komme med en ny afgørelsen, siger Annette Lund.

Tre nitter

Ankestyrelsen forholder sig ikke konkret til de tilbud, kommunen har givet Mette Rohwer i stedet for en plejebolig. Hun blev blandt andet tilbudt at bo på et bosted med psykisk syge borgere eller på et center for senhjerneskade, og ingen af steder ønskede de at lade hende flytte ind. Desuden har forældrene afvist en bolig på Djursland, blandt andet fordi det vil give halvanden times kørsel hver vej.

Kommunens seneste tilbud er en institution i Kolding, som forældrene ikke har fået mulighed for at se og derfor heller ikke har indbetalt indskud til. Desuden udtrykker de utryghed over, at der kun er én nattevagt, for normalt er der to medarbejdere til at hjælpe Mette Rohwer ud af sengen og på toilet.