Omfattende brand i rækkehus

Onsdag aften var Trekantbrand tilstede ved en stor brand ved Stenderup vej i Sdr. Stenderup ved Kolding.

Det fortæller operationschef, Jan Møller, til TV SYD.

- Der er fire rækkehuse, der ligger forskudt af hinanden med en halv til en meter af hinanden er der ild i, siger han.

Ilden har forårsaget skader på huset, og har senere spredt til tagkonstruktionen ifølge billeder.

- Vi havde 14 mand ude på stedet til at starte med. Det var meget omfattende,

- De to yderste huse har de kæmmet og fået ilden stoppet i, siger operationschefen.

Han fortæller yderligere, at halvdelen af mandskabet er sendt hjem, da man er ved at have branden under kontrol. Det forventes, at der vil være en eller to biler holdende nogle timer endnu.

TV SYD har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.