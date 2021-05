Onsdagens smittetal: Smitten er på sit laveste i ti dage

Coronasmitten er på sit laveste i ti dage i Syd- og Sønderjylland. Med 733 nye smittede de seneste syv dage er landsdelen på vej mod lysere tider med lave incidenstal og nye smittede.

De fire sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev er nogle af landets kommuner med mindst smitte blandt borgerne. I Tønder er incidenstallet helt nede på 21, hvilket placerer kommunen på en 91. plads blandt landets 98 kommuner.

Smitten er faldet mest i Vejle, Esbjerg og Vejen, mens Kolding har oplevet den største stigning i nye smittede den seneste uge. I alt er smitten faldet betragteligt i seks kommuner, mens den er steget en smule i andre seks kommuner.

I Esbjerg er incidenstallet nu nede på 101, og falder smitten blot en smule det kommende døgn, vil Esbjerg komme under en incidens på 100.

Syd for grænsen er Slesvig-Holsten den delstat i Tyskland med mindst smitte. I Flensborg By er incidensen helt nede på 21, mens incidenstallet for hele delstaten ligger på 49. Delstaten Thüringen i den centrale del af landet er helt oppe på 168 og dermed den værst ramte i landet.