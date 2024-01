Op mod 2000 feststemte gæster følger tronskiftet fra Koldinghus

Der var kø ved indgangen, da det tidligere kongeslot og nuværende museum Koldinghus søndag formiddag slog dørene op for publikum.

Her er der dagen igennem mulighed for at følge tronskiftet via livestreaming.

- Der bliver ved med at komme gæster. Mit bud er, at vi når op på et par tusinde gæster, siger daglig leder Edel Clausen.