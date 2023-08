Vejdirektoratet melder om forlænget rejsetid på op mod en time. Køen begynder både i Taulov og Skærup mod Haderslev og strækker sig til Info-Teria Hylkedal.

Sydøstjyllands Politi skriver på det sociale medie X (tidligere Twitter), at de gør, hvad de kan for at få trafikken til at glide igen.