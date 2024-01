Otte år efter lovbrud: - Jeg giver ikke op

"Tak for dine spørgsmål. Vi har ikke mulighed for at stille op til TV, men du får her skriftligt svar.

Slots- og Kulturstyrelsen fremsendte den 14. november 2023 varsling om påbud og partshøring vedr. det ulovligt fjernet dige i Taps. Frist for bemærkninger til sagen skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest i dag den 8. januar 2024.

Modtager styrelsen ikke bemærkninger, vil Slots- og Kulturstyrelsen træffe endelig afgørelse i sagen inden for den nærmeste fremtid. Træffer Slots- og Kulturstyrelsen endelig afgørelse om, at diget skal reetableres, har lodsejer tre måneder til at reetablere. Efterkommes et påbud om reetablering ikke, kan lodsejer blive politianmeldt for ikke at efterkomme påbuddet."