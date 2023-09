Otteklasseelever fandt masser af liv ved nyt stenrev i fjord

Eleverne fandt både tangnåle, ulk, rejer, krabber og småfisk blandt stenrev og ålegræs. Men området ved Løverodde er i forvejen et rimelig havmiljø, fortæller Jørn Chemnitz.

- Her har vi et bedre havmiljø end længere inde i fjorden, hvor ålegræsset slet ikke kan få fat. Så det bare sådan her ud i hele fjorden, var jeg en glad mand, siger han.

Og havmiljøet skal også være rimelig godt, for at et stenrev giver mening. Stenrevet giver nemlig ly til havets liv, og hvis området i forvejen er helt død, så er der lange udsigter til at se fisk, tang og liv ved revet.

- Længere nede i Lillebælt kan det være mere problematisk at holde liv på et stenrev. Her ved Løverodde har vi primært lavet stenrevet, for at vise hvad det er for et liv, der er i havet, hvad det er, der er værd at passe på og beskytte, siger Jørn Chemnitz.

Hvis du vil ud og se stenrevet selv, kan du følge stenbunkerne ud fra kysten til revet længere ude. Det kan dog være en idé at vente til vejret igen er lidt varmere.